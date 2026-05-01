DAX24.050 -1,7%Est505.832 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 +1,7%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.242 -0,4%Euro1,1627 -0,4%Öl109,3 +3,3%Gold4.548 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Intel 855681 Plug Power A1JA81 Micron Technology 869020 Amazon 906866 RENK RENK73 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Börsen in Fernost letztlich in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- NEL, SK hynix, Samsung, Infineon, freenet, Figma, Volatus Aerospace im Fokus
Top News
Abwärtssog: DAX taumelt unter 200-Tage-Linie - belastet der Iran-Konflikt zu stark? Abwärtssog: DAX taumelt unter 200-Tage-Linie - belastet der Iran-Konflikt zu stark?
Edelmetalle unter Druck: Darum geben Gold und Silber vor dem Wochenende nach Edelmetalle unter Druck: Darum geben Gold und Silber vor dem Wochenende nach
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nagarro auf 'Buy' - Ziel 69 Euro

15.05.26 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nagarro SE
43,96 EUR 1,24 EUR 2,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro (Nagarro SE) nach Zahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Nachfragetrend des Schlussquartals 2025 habe sich fortgesetzt, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Kunden hielten sich im unsicheren Konjunkturumfeld abseits von wichtigen KI-Initiativen zurück./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Nagarro SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nagarro SE

DatumRatingAnalyst
09:11Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
25.03.2026Nagarro SE BuyWarburg Research
24.03.2026Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:11Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
25.03.2026Nagarro SE BuyWarburg Research
24.03.2026Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.01.2022Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
15.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
21.09.2021Nagarro SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nagarro SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen