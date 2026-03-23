ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nagarro nach Zahlen und Zielen auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro (Nagarro SE) mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. 2026 werde wohl wieder ein Jahr mit moderatem Wachstum, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach Zahlen und Ausblick./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 04:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 04:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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