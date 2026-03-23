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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nagarro nach Zahlen und Zielen auf 'Buy'

24.03.26 12:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nagarro SE
48,04 EUR 0,54 EUR 1,14%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro (Nagarro SE) mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. 2026 werde wohl wieder ein Jahr mit moderatem Wachstum, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach Zahlen und Ausblick./rob/ag/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 04:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 04:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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14.11.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
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14.01.2022Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
15.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
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21.09.2021Nagarro SE HoldWarburg Research
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