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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 72 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
71.20 EUR -3.70 EUR -4.94 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek (Nemetschek SE) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Kennziffern des Bausoftware-Anbieters seien wegen der Übernahme von HCSS relativ komplex, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Weitgehend Einigkeit herrsche aber darüber, dass das organische Wachstum im dritten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei./rob/edh/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:01 Nemetschek SE Buy Jefferies & Company Inc.
10:16 Nemetschek SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Nemetschek SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Nemetschek SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 Nemetschek SE Buy Jefferies & Company Inc.

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