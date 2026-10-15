ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 85 Dollar
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Bei der Monetarisierung von Angeboten des Streaming-Anbieters gebe es Aufwärtspotenzial, schrieb der neu zuständige Analyst John Colantuoni in einer Studie am Donnerstag. Höhere Skaleneffekte dürften eine höhere Profitabilität zur Folge haben. Aktienrückkäufe über zehn Jahre implizierten zudem ein Wachstum der Ergebnisse je Aktie von 14 Prozent./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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