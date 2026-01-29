ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordea nach Zahlen auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordea (Nordea Bank Abp Registered) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Bank habe im ersten Quartal ordentlich abgeschnitten und in den aktuell unsicheren Zeiten positiv überrascht, schrieb Alexander Demetriou am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Jahresziele seien bestätigt worden./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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