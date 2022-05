ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Für die Aktie des Windanlagen-Herstellers dürfte es zwar vorerst bergab gehen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte geht aber davon aus, dass die korrigierte Prognose bereits teilweise eingepreist war. Zudem seien geopolitische Faktoren bisher ausgeklammert worden, während die neue Prognose die Folgen des Ukraine-Kriegs ebenso wie gestörte Lieferketten in China explizit beinhalte./jcf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 16:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2022 / 16:17 / ET

