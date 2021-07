ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit Blick auf eine Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse nannte diese in einer am Freitag vorliegenden Studie einen "überraschenden Schritt". Am Markt habe man die Kapitalaufstockung nicht gerade auf die leichte Schulter genommen, sei doch die Erwartung gewesen, dass der Windturbinenhersteller kurzfristig keine zusätzliche Liquidität benötigt. Mit dem frischen Geld verbessere sich die Position des Unternehmens aber erheblich, nicht zuletzt die bilanzielle./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 17:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2021 / 00:00 / ET