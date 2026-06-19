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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 57 Euro

22.06.26 14:19 Uhr
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Nordex AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex anlässlich der US-Aufträge im Gesamtumfang von 484 Megawatt mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Constantin Hesse betonte, dass er sich normalerweise nicht zu einzelnen Aufträgen äußere. Die aktuelle Ankündigung des Windturbinen-Herstellers sende aber ein positives Signal zum US-Markteintritt, schrieb er am Montag. Er sieht nun Potenzial über das Vorjahresniveau des Auftragseingangs hinaus./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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