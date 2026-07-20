ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Novartis auf 'Hold' - Ziel 110 Franken
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns liege um fünf Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Michael Leuchten in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Schweizer hätten von etablierten Marken profitiert, die Medikamente Kesimpta und Scemblix hätten die Erwartungen übertroffen. Das Ergebnis je Aktien liege um zwölf Prozent über der Konsensprognose./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG