ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Novartis auf 'Hold' - Ziel 125 Franken

11.11.26 17:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Trotz einiger Flops in der Entwicklungs-Pipeline der Schweizer handelten deren Aktien mit einem 20-prozentigen Aufschlag zu denen der Wettbewerber, schrieb Michael Leuchten in einer Studie am Mittwoch. Das weitere Aufwärtspotenzial sollte jedoch begrenzt sein, denn die längerfristigen Perspektiven des Pharmakonzerns hätten sich eingetrübt./rob/bek/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben