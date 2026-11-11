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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Novartis auf 'Hold' - Ziel 125 Franken

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
143.82 EUR -1.20 EUR -0.83 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Trotz einiger Flops in der Entwicklungs-Pipeline der Schweizer handelten deren Aktien mit einem 20-prozentigen Aufschlag zu denen der Wettbewerber, schrieb Michael Leuchten in einer Studie am Mittwoch. Das weitere Aufwärtspotenzial sollte jedoch begrenzt sein, denn die längerfristigen Perspektiven des Pharmakonzerns hätten sich eingetrübt./rob/bek/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
17:11 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
08:31 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09.11.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG

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