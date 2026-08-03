ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Novo Nordisk auf 'Hold' - Ziel 285 Kronen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen belassen. Michael Leuchten urteilte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, das zweite Quartal sei zerfahren gewesen. Auf bereinigter Basis habe der Pharmakonzern aber die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben. Der Umsatz im Konsumentengeschäft bewege sich jedoch nicht vom Fleck./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:47 / ET
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|Datum
|Rating
|Analyst
|21:36
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.