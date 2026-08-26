ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 300 Dollar
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Das Imperium schlägt zurück", betitelte Blayne Curtis am Donnerstag seine erste Einschätzung der Quartalszahlen von Nvidia. Der Hersteller von Hochleistungshalbleitern habe erneut die Erwartungen überboten und die Geschäftsziele erhöht. Die Vorgaben für das Geschäftsjahr 2027/28 liefen auf einen Umsatz von etwa 700 Milliarden US-Dollar hinaus. Das sei deutlich mehr als die Markterwartung und die Prognose dürfte dabei sogar noch zurückhaltend sein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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