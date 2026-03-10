DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 -1,4%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.844 -0,6%Euro1,1621 +0,1%Öl89,63 -1,9%Gold5.197 +0,2%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Oracle auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar

11.03.26 07:34 Uhr
Oracle Corp.
142,70 EUR 3,98 EUR 2,87%
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten und einen klaren Beweis geliefert, dass seine KI-Infrastruktur-Strategie zu dauerhaften Aufträgen und Umsätzen führe, schrieb Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Chance-Risiko-Profil der Aktien bleibe positiv./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 22:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DatumRatingAnalyst
08:21Oracle OverweightBarclays Capital
08:01Oracle BuyJefferies & Company Inc.
08:01Oracle BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.03.2026Oracle OverweightBarclays Capital
09.03.2026Oracle OverweightBarclays Capital
