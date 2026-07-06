ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 83 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach einem Kauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Übernahme der spanischen Fesia Technology stärke und erweitere die Stellung des Prothesenherstellers in der Neuro-Orthopädie, schrieb Henrik Paganetty in einer Einschätzung am Dienstag. Angesichts der geringen Größe des Unternehmens dürfte sich der Einfluss auf Umsatz und operatives Ergebnis jedoch in Grenzen halten. Das Geschäft sei eher strategischer Natur./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ottobock
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ottobock
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Ottobock Aktie News
Ottobock Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ottobock nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:11
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.