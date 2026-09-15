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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen bestätigten ihn in seiner positiven Einschätzung der Aktien des Protesenherstellers, schrieb Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die starken Resultate für das zweite Quartal und die nach oben eingegrenzte Prognose für das 2026 noch aus eigener Kraft erreichbare Umsatzwachstum im Kerngeschäft. Das Unternehmen sei weiterhin gut aufgestellt, um vom strukturellen Wachstum und den Konsolidierungsmöglichkeiten im Endverbrauchermarkt zu profitieren./rob/la/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 09:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 09:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
17:01 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
18.08.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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