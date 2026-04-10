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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro

13.04.26 22:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41,63 EUR 0,93 EUR 2,29%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG (Porsche vz) auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Analysten-Telefonkonferenz anlässlich der anstehenden Quartalszahlen habe keine Überraschungen enthalten, schrieb Philippe Houchois am Montag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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09.04.2026Porsche vz NeutralUBS AG
07.04.2026Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
23.03.2026Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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01.04.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
12.03.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
11.03.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
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09.04.2026Porsche vz NeutralUBS AG
07.04.2026Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
23.03.2026Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Porsche vz VerkaufenDZ BANK
12.03.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
21.01.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
19.01.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
15.01.2026Porsche vz UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

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