ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG (Porsche vz) nach Zahlen des Autoherstellers zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) auf Konzernebene liege um sieben Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Unternehmen habe von der Modellpalette und den damit zusammenhängenden Preisen profitiert./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent