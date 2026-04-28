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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro

29.04.26 21:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,68 EUR 0,10 EUR 0,25%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG (Porsche vz) nach Zahlen des Autoherstellers zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) auf Konzernebene liege um sieben Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Unternehmen habe von der Modellpalette und den damit zusammenhängenden Preisen profitiert./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

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20.03.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
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21:11Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
19:51Porsche vz Market-PerformBernstein Research
19:51Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2026Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
14.04.2026Porsche vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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14.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
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12.03.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
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