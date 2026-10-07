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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 49 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.16 EUR -0.08 EUR -0.19 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG (Porsche vz) auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die mittelfristig weiterhin angestrebte operative Marge von 10 bis 15 Prozent entspreche früheren Aussagen des Mutterkonzerns Volkswagen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in einer ersten Einschätzung zum Kapitalmarkttag des Sportwagenbauers. Zur neuen Zielspanne von 9 bis 12 Prozent für die Netto-Cashflow-Marge merkte er an, dass die Konsensschätzung bei rund 10 Prozent liege. Insgesamt sieht der Experte die Konsensprognosen in der unteren Hälfte der Unternehmenszielspannen./rob/gl/tav

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Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
10:31 Porsche vz Hold Jefferies & Company Inc.
09:56 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Porsche vz Buy UBS AG
24.09.26 Porsche vz Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Porsche vz Market-Perform Bernstein Research

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