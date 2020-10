ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PUMA SE vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Gewinne des Sportartikelherstellers im dritten Quartal sollten bestätigen, dass die Markendynamik nach der Covid-19-Krise genauso stark sei wie davor, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 06:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2020 / 06:12 / ET

