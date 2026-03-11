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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

19.03.26 14:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
27,28 EUR 0,04 EUR 0,15%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA TePla nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Plasmatechnologie und Metrologie habe die vorläufigen Eckdaten für das vergangene Quartal sowie die Ziele für 2026 bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Positiv steche die Auftragslage heraus./rob/bek/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Analysen zu PVA TePla AG

DatumRatingAnalyst
09:11PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2026PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.2026PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
05.02.2026PVA TePla KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
09:11PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2026PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.2026PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
05.02.2026PVA TePla KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
27.11.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025PVA TePla HaltenSMC Research
09.09.2025PVA TePla HaltenSMC Research
13.08.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.01.2025PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.11.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.03.2018PVA TePla VerkaufenSMC Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PVA TePla AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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