ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Qiagen auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für QIAGEN nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Diese seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Tycho Peterson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Damit liege die Latte für das zweite Halbjahr nun niedriger mit Blick auf das Erreichen der Jahresziele. Sowohl das Geschäft mit Probentechnik als auch die Diagnostik hätten besser abgeschnitten als angenommen. Das Kursziel beließ Peterson zunächst bei 46 US-Dollar./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET
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|Rating
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|08:01
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK