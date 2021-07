ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Qiagen auf 'Hold' - Ziel 47 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat QIAGEN nach Quartalszahlen und gesenkten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Auch wenn die vorab bekannt gegebenen Umsätze des Diagnostikunternehmens im zweiten Quartal sowie das Ergebnis je Aktie über den Konsensschätzungen gelegen habe, seien die gesenkten Ziele für 2021 enttäuschend, schrieb Analyst Peter Welford in einer ersten Reaktion am Montag. Die Geschäftsentwicklung von Qiagen sei abhängiger von der Pandemie als gedacht./ck/men

