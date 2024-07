ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 180 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion von einem "ermutigenden ersten Einblick in das deutsche E-Rezept-Potenzial". Die Umsätze seien deutlich angesprungen, obwohl es erst seit Anfang Mai eine Lösung zur Online-Einlösung dieser elektronischen Rezepte gebe. Sie hätten damit erst in der zweiten Quartalshälfte einen wirklichen Beitrag geleistet. Der aktive Kundenstamm wache weiter und der Konzernumsatz entspreche den Prognosen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 01:42 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2024 / 01:42 / CET