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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1350 Euro

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Rheinmetall AG
1,040.40 EUR 8.00 EUR 0.77 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie rechnet mit einem soliden Jahresviertel des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers, wie sie in ihrem Ausblick am Montag schrieb. Profitiert habe Rheinmetall voraussichtlich vom Waffen- und Munitionsgeschäft. Anleger sollten einen Blick auf Aussagen zum avisierten Auftragsbestand haben./rob/bek/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 01:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 01:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:31 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

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