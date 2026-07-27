ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel 1870 Pence
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Erhöhung der Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 1870 Pence belassen. Der britische Triebwerkhersteller habe außergewöhnlich gut abgeschnitten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis hätten positiv überrascht./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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