ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel 1870 Pence

30.07.26 15:49 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Erhöhung der Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 1870 Pence belassen. Der britische Triebwerkhersteller habe außergewöhnlich gut abgeschnitten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis hätten positiv überrascht./rob/la/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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