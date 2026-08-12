ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

13.08.26 09:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Diese deckten sich mit den im Juli veröffentlichten Eckdaten, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Nettoverschuldung des Stromerzeugers liege über der Konsenserwartung. Der bestätigte Ausblick bedeute Aufwärtspotenzial für das Wachstum./rob/bek/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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