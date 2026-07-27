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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Safran auf 'Hold' - Ziel 330 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAFRAN nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Triebwerkbauers sei stark verlaufen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der erhöhte Ausblick habe die Konsenschätzungen deutlich übertroffen./rob/mf/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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12:06 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
11:11 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
10.07.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research