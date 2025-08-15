ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 375 Dollar
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Brent Thill beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit aktuellen Entwicklungen der KI-bedingten Softwarenachfrage. Kunden pausierten ihre KI-Ausgaben aufgrund von Entscheidungsmüdigkeit, schrieb der Experte. Das Wachstum von Salesforce-Partnern liege in diesem Jahr unter den Zielsetzungen./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Salesforce
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salesforce
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Salesforce
Analysen zu Salesforce
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09:31
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.05.2025
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.05.2025
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.2025
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.2025
|Salesforce Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09.06.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|28.05.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2023
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.06.2020
|Slack Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.2016
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.2015
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.2015
|Salesforce verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen