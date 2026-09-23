ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 66 Euro

23.09.26 14:49 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG (Salzgitter) auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Da der Lagerabbau bei den Kunden weitgehend abgeschlossen sei, rechne er damit, dass die Stahlpreise in der Europäischen Union nach einer gewissen Konsolidierung im September und Oktober bis zum kommenden Jahr wieder stiegen, schrieb Cole Hathorn in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das dürfte trotz einer verhaltenen Nachfrage zu einer Margenausweitung führen. Zudem könnten die Schätzungen der Analysten für die operative Gewinnentwicklung im Jahr 2027 steigen. Die Energiekosten blieben überschaubar, da in der Produktion nach wie vor überwiegend Kohle genutzt werde./la/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:00 / ET

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