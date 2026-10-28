ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 66 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG (Salzgitter) nach Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Analystenkonsens um 30 Prozent übertroffen, schrieb Cole Hathorn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu 80 Prozent sei dies dem Beitrag von Aurubis zu verdanken, dem Kerngeschäft mit Stahlproduktion und Stahlhandel gehöre nur ein kleinerer 20-Prozent-Anteil./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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