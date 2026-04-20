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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 36 Euro

21.04.26 20:34 Uhr
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Salzgitter
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG (Salzgitter) nach Eckdaten zum ersten Quartal und angehobenen Ergebnisprognosen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. In absoluten Zahlen seien die operativen Gewinnspannen (Ebitda und Ebit) um 125 Millionen Euro angehoben worden, schrieb Cole Hathorn in einem am Dienstag vorliegenden ersten Kommentar. Er schätzt, dass knapp 100 Millionen von der Aurubis-Beteiligung stammen und gut 25 Millionen durch eigene Verbesserungen erzielt wurden./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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