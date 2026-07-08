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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG (Salzgitter) auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Cole Hathorn verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass der Stahlhersteller eine Vereinbarung getroffen hat, um die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) komplett zu übernehmen. Insgesamt sei dies keine Überraschung, schrieb er. Allerdings seien keine Einzelheiten, etwa zum Kaufpreis für die restlichen 70 Prozent der Anteile oder etwa zu den Umstrukturierungskosten bekannt gegeben worden. Er rechnet mit Aussagen zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 11. August./ck/rob/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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28.05.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
19.05.26 Salzgitter Halten DZ BANK
13.05.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Salzgitter Neutral UBS AG