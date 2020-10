ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Santander auf 'Underperform' - Ziel 1,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1,70 Euro belassen. Niedrigere Rückstellungen als erwartet und ein besseres Handelsergebnis hätten geholfen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aber auch die Nettozinseinnahmen und die Gebühren der spanischen Großbank seien besser als angenommen gewesen. Dem stehe jedoch eine nur schwache Verbesserung der Kernkapitalquote entgegen./bek/la

