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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 230 Euro

24.04.26 07:04 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP (SAP SE) mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei viel besser gelaufen als gedacht, schrieb Charles Brennan in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Ergebnissen. Der Hinweis auf die Belastungen durch den Nahost-Krieg könnte die positive Reaktion der Aktie allerdings im Zaum halten. Zudem dürften sich viele Anleger angesichts nahezu unveränderter Jahresziele noch einmal über die jüngsten Aussagen in der Presse wundern, in der die KI-Situation mit dem Cloud-Wandel verglichen und kurzfristige Belastungen avisiert worden seien./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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