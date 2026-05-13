DAX24.456 +1,3%Est505.935 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,11 -2,2%Nas26.602 +0,8%Bitcoin69.726 +3,0%Euro1,1679 -0,3%Öl105,5 -0,2%Gold4.682 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 Amazon 906866 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- Techwerte mit neuen Rekorden -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz -- BMW, NVIDIA, Infineon, Alibaba, Marvell, Rheinmetall, Siemens im Fokus
Top News
BMW-Aktie verliert: Hauptversammlung besiegelt das Aus für Vorzugspapiere BMW-Aktie verliert: Hauptversammlung besiegelt das Aus für Vorzugspapiere
Stabilisierung geht weiter: DAX geht klar höher aus dem Feiertagshandel - China-Besuch von Trump im Fokus Stabilisierung geht weiter: DAX geht klar höher aus dem Feiertagshandel - China-Besuch von Trump im Fokus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 230 Euro

14.05.26 18:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
140,68 EUR 2,68 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat SAP (SAP SE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. In diesem Jahr sei die Sapphire- Konferenz des Softwarekonzerns zwar eher eine Evolution als eine Revolution gewesen, doch das sei nicht negativ, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) würden immer ausgereifter und besser - diese stehe nun im Mittelpunkt der Strategie./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
18:21SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
11:46SAP SE BuyUBS AG
09:16SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18:21SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
11:46SAP SE BuyUBS AG
09:16SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
05.05.2026SAP SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen