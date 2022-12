ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SAP auf 'Underperform' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP (SAP SE) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Anders als die Wettbewerber rechne der Walldorfer Software-Konzern mit weiterhin guten Geschäften, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er frage sich nun, ob diese relative Stärke von SAP nur die Folge der Erholung von der Corona-Krise sei, die abklingen werde, oder ob es eine Wende zu strukturell schnellerem Wachstum gegeben habe. Die Anleger glaubten derzeit an die zweite Variante, was wenig Spielraum für Irrtümer lasse./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 07:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 07:22 / ET

