ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Die finalen Kennziffern hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Neu sei hingegen das angekündigte weitere Kostensenkungsprogramm samt zusätzlicher Stellenstreichungen./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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