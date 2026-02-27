DAX24.672 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 +8,5%Nas22.752 +0,4%Bitcoin59.247 +6,0%Euro1,1690 -0,7%Öl77,94 +7,5%Gold5.292 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich klar unter 25.000-Punkte-Marke -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Almonty, Amazon, Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen
Krieg in Nahost: DAX beendet Handel tiefrot - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe? Krieg in Nahost: DAX beendet Handel tiefrot - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro

02.03.26 16:57 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Sie sehe die erste Kooperation des Auto- und Industriezulieferers mit einem chinesischen Unternehmen im wachstumsträchtigen Geschäft mit humanoiden Robotern positiv, schrieb Vanessa Jeffriess am Montag. Diese untermauere das Wachstumspotenzial in China, den USA und Europa./rob/gl/ck

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Schaeffler AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
17:41Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Schaeffler SellUBS AG
30.01.2026Schaeffler NeutralUBS AG
30.01.2026Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
30.01.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17:41Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
30.01.2026Schaeffler BuyCitigroup Corp.
29.01.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Schaeffler NeutralUBS AG
30.01.2026Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
30.01.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Schaeffler NeutralUBS AG
07.01.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Schaeffler SellUBS AG
02.07.2024Schaeffler SellUBS AG
07.05.2024Schaeffler SellUBS AG
10.04.2024Schaeffler SellUBS AG
21.03.2024Schaeffler SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen