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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schneider Electric auf 'Buy' - Ziel 289 Euro

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Schneider Electric S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric mit einem Kursziel von 289 Euro auf "Buy" belassen. Die angestrebte Übernahme der bulgarischen Shelly Group erscheine sinnvoll und beinhalte erhebliches Synergiepotenzial, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
11:11 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
03.09.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
21.08.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
13.08.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research

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