ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schneider Electric auf 'Buy' - Ziel 323 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 323 Euro belassen. Die Geschäftsdynamik des Elektrotechnikkonzerns bleibe hoch, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend habe das Unternehmen auch die Ziele für 2026 angehoben./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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