ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 102,50 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 102,50 Euro belassen. Der Immobilienportalbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dabei seien Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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