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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 102,50 Euro

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Scout24
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 102,50 Euro belassen. Der Immobilienportalbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dabei seien Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
09:31 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
12.10.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research

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