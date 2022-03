ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

Aktien in diesem Artikel Scout24 51,92 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Online-Marktplatz habe mit ordentlichen Resultaten die Konsensschätzungen übertroffen, und der bestätigte Ausblick sollte die Aktie stützen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer ersten Reaktion am Dienstag./gl/la

