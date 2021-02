ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 1780 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die A-Aktie von Royal Dutch Shell (Shell (Royal Dutch Shell) (A)) nach einer Strategieveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 1780 Pence belassen. Im Zuge des Energiewandels habe es keine bedeutenden strategischen Neuigkeiten gegeben, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bedeutend seien die CO2-Emissionsziele, die zu den stringentesten im Sektor gehörten./tih/la

