ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy angesichts einer Offerte an die übrigen Siemens-Gamesa-Aktionäre auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Schritt, in dem den Anteilshabern 18,05 Euro geboten würden, sei weitgehend erwartet worden, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Für Siemens Energy sei der Schritt mittel- bis langfristig positiv, da die unterbewertete Kraftwerkssparte Gas & Power dadurch eine Neubewertung erfahren sollte./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2022 / 21:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2022 / 21:22 / ET

