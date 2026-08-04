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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens Energy nach Zahlen auf 'Buy'

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Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe deutlich profitabler gewirtschaftet als erwartet, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das überraschend starke Abschneiden bei den Auftragseingängen sei der Sparte Gaskraftwerke geschuldet. Der Auftragsbestand belaufe sich mittlerweile auf 95 Gigawatt Leistung./rob/bek/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
10:36 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
10:01 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:31 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
09:06 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets