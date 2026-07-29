DAX 25.442 -0,1%ESt50 6.286 +0,6%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,39 +2,1%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 56.019 +0,5%Euro 1,1449 -0,1%Öl 91,5 +0,8%Gold 4.067 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siltronic nach Zahlen auf 'Buy'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
68.75 EUR -2.25 EUR -3.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Wegen höherer Absatzmengen hätten die Umsätze um 2 Prozent und das operative Ergebnmis des Waferherstellers um 6 Prozent über den Analystenschätzungen gelegen, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zu den Zahlen des zweiten Quartals. Die Anhebung der Prognose sei eher moderat ausgefallen, sollte aber insbesondere nach der jüngsten Schwächephase der Aktie den Kurs stützen./ck/rob/la

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Siltronic Aktie News

Werbung

Siltronic Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:01 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
30.06.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Siltronic Halten DZ BANK
15.06.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.