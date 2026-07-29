ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 110 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt (Sixt SE St) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse attestierte dem Autoverleiher ein solides zweites Jahresviertel. Das Unternehmen habe die Erwartungen trotz widriger konjunktureller Umstände in jeglicher Hinsicht übertroffen, schrieb Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Sixt SE St Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Sixt SE St Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Sixt SE St Buy
|Deutsche Bank AG