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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

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Sixt SE St.
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt (Sixt SE St) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse attestierte dem Autoverleiher ein solides zweites Jahresviertel. Das Unternehmen habe die Erwartungen trotz widriger konjunktureller Umstände in jeglicher Hinsicht übertroffen, schrieb Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/edh/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
09:36 Sixt SE St Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Sixt SE St Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Sixt SE St Kaufen DZ BANK
09.07.26 Sixt SE St Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Sixt SE St Buy Deutsche Bank AG

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