ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 87 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Diese bestätigten die vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Auch ohne Sondereffekte sei der Quartalsbericht des Ausrüsters für die Solarbranche solide. Der Auftragseingang sei stark, das gelte vor allem für das Segment Großanlagen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:45 / CET
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.