ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Stellantis auf 'Buy' - Ziel 10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Ziele des Autobauers seien mit Datum 2030 wie befürchtet sehr langfristig angelegt, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag anlässlich der aktuellen Kapitalmarktveranstaltung des Konzerns. Gleichwohl bezeichnete der Analyst sie als konstruktiv./rob/ajx/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben