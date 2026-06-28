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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 82 Euro

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STMicroelectronics N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Diese deckten sich sowohl mit seinen Annahmen als auch mit den Konsensschätzungen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose des Halbleiterherstellers für die Bruttomarge im laufenden dritten Quartal übertreffe mit 37 Prozent seine Schätzung von 36,2 Prozent./rob/bek/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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09:11 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
29.06.26 STMicroelectronics Equal Weight Barclays Capital
29.06.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.