ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 82 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Diese deckten sich sowohl mit seinen Annahmen als auch mit den Konsensschätzungen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose des Halbleiterherstellers für die Bruttomarge im laufenden dritten Quartal übertreffe mit 37 Prozent seine Schätzung von 36,2 Prozent./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|JP Morgan Chase & Co.